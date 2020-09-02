零售業資助批出55億元　美容院按摩院暫獲6.1億資助

新冠肺炎疫情嚴重影響本地經濟，而政府透過第一輪「防疫抗疫基金」推出的「零售業資助計劃」，及第二輪基金下推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」的審批工作已經完成，政府今日(2日)公布，兩項計劃合共批出超過60億港元資助。在審批及覆核過程中，基金秘書處發現個別懷疑涉及詐騙的個案，並已轉介警務處作適當跟進。

在「零售業資助計劃」方面，基金秘書處已完成審核所收到的近9.3萬宗有關申請，並已處理約12,500宗覆核個案。計劃已經結束，合共批出約6.9萬宗申請，涉及約55億港元資助。

至於「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，秘書處亦已完成審核約1.4萬宗相關申請。計劃至今已批出約1.3萬宗申請，涉及逾6.1億港元資助。秘書處正處理數百宗覆核個案，在審視後或會有更多申請獲批。

政府表示，隨着審核工作完成，計劃的電話熱線將於9月15日下午6時停止服務。如商戶對計劃有查詢，可電郵至: enquiry@bmpsubsidy.hk

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