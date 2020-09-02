女子前年涉掟1隻狗落街照被起訴 深井29寵物被擲下竟唔告

今年2月深井有29隻寵物被高空擲下，2名疑兇被律政司「放生」，案件未能由法庭公正裁決。惟翻查紀錄，律政司曾就一宗發生於2018年的同類案件作起訴，案中被告雖最終被法庭裁定虐待動物罪名不成立，但由於案件曾經法庭審理，真相得以釐清，公眾亦能獲知相關案情，透明度遠勝今次案件。

已審理完畢的案件發生於2018年1月，一名獨居於將軍澳善明邨的無業女子，涉嫌將一隻雄性啡色貴婦狗由5樓住所掟落街，狗隻當場死亡，她在案發當日被捕，在警誡下否認曾掟狗。她及後被控一項殘酷對待動物罪，經法院經審訊後被裁定表證成立。

涉案的警員、漁護署獸醫亦有上庭作供，雖然證實了涉事的貴婦狗因多重骨折受創休克致死，且該女子所住的單位跟狗隻跌落的位置相當接近，單位外走廊的窗框亦黏有狗毛。但辯方指控方未能證明涉案狗隻的確實死亡時間，僅憑環境證供，以及被告在警誡中承認曾將寵物用品掉落街並不足以證明被告犯案，最後法庭判被告的罪名不成立。

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