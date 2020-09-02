青年涉堵路被捕時頭破血流 警指他因掙扎被弄傷

一名青年被指於去年11月13日在青衣一帶堵路，被截停後又揭發他身藏六角匙。他否認管有物品意圖作非法用途和在公眾地方造成阻礙兩罪，案件今（2日）在西九龍法院開審。警員供稱追捕被告等二人時遇反抗，才將被告壓在地上，令他頭破血流；辯方就指現場片段與警員證供不符，質疑警員說謊，而目的是掩飾警暴，警員否認。法庭裁定案件表證成立，被告不自辯亦沒傳召證人，法庭押後至9月22日裁決。

警員黃家濠供稱，當晚得悉有黑衣示威者在青衣堵路，遂與同僚乘警車前往處理。當駛至青衣長安邨巴士總站外，他見有十多名黑衣示威者用雜物堵路，遂與同僚下車追截。

黃追着本案被告陳東成(18歲、店務助理)，期間被告曾將他推開。被告最終被制服，且被搜出六角匙。黃補充被告在被制服時不停掙扎，才會被弄傷，他的頭和口罩均有血漬。

辯方播放安清樓地下大堂的閉路電視影像，顯示被告當時和一名女子跑入安清樓，黃很快追至，並將被告推向牆，再將他拉出門外並壓在地上。

辯方質疑，被告根本沒有推黃，黃的證供與事實不符，只說對他有利的事，以合理化他對被告使用武力。黃表示不同意。

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