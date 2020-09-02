黎智英刑恐東方記者表證成立　西九龍法院明午裁決

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，揚言「我實搵人搞×你」。黎早前被裁定刑事恐嚇罪表證成立後，不出庭自辯。裁判官於上周開庭聽取雙方律師的結案陳詞後，把案件押後至明天（3日）下午在西九龍法院裁決。

被告黎智英（72歲），被控於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

X早前出庭供稱，指當晚在正常採訪工作期間，遠距離拍攝被告，遭被告「怒睥」。X其後快將完成拍攝工作和收機，被告卻突然趨前爆粗指罵他「×你老母×」，又揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影咗你相」，令X心理受創，需向精神科醫生求助。

精神科醫生黃以謙在庭上表示，X於事發後三度向他求診，期間透露擔心遭「肥佬黎」襲擊。黃診斷X患上抑鬱心境適應障礙，他為X處方藥物。黃不同意該病症屬輕微，指該病症或會令病人自殺。

控方在結案陳詞時指出，X是誠實的證人，被告在沒有受到挑釁的情況下，不但對X說「我實搵人搞×你」，更加上一句「影咗你相」來加強恐嚇效果，是有意圖死嚇X，X事後要向精神科醫生求診。

對於被告在警誡會面中聲稱「搵人搞你」是指申請禁制令、找律師或報警，控方直指以上只是X事後想出來的辯解。控方也指出，記者有權拍攝公眾集會，而且X拍攝被告時一直與被告保持距離，如果被告不想被拍攝，應遠離X，而非走近X。

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