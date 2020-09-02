8類表列處所重開無期　酒吧業界炮轟政府決定不公平

政府今(2日)宣布再放寬防疫措施，容許健身室、部分遊樂場所及按摩院於本周五(4日)重開，但仍有8類表列處所繼續停業，包括酒吧、派對房間及卡拉OK等。酒吧業界炮轟政府決定不公平，指現時酒吧生意被持有酒牌的餐廳蠶食，業界感到十分憤怒，將考慮群起反抗。

重開無期的8類表列處所，包括遊戲機中心、浴室、除電影院外的公眾娛樂場所、派對房間、卡拉OK、麻雀天九耍樂處所、泳池，以及酒吧、夜店或夜總會。

香港酒吧業協會副主席錢雋永批評，政府限制酒吧不能重開的決定不公平。他指，現時港府約批出8000個酒牌，當中約1280個酒牌是以酒吧批註，以純酒吧方式經營，現時該批酒吧不能重開，但同時間有約2000有酒牌，裝修似酒吧的餐廳，卻能經營晚市生意，搶走純酒吧的客源。

他認為政府在防疫方面雙重標準，令酒吧業界非常憤怒，業界打算發起抗爭，考慮集體到食環署總部辦理取消其酒牌中的酒吧批註。

香港派對場地協會會長林漢然則指，政府從今年初爆發疫情至今，一直未有與業界會面，單方面推行要求派對房間防疫的命令。他認為，政府不了解派對房間的經營模式，所訂的防疫措施難有針對性，「難道可以重開的美容院、按摩院，他們的空氣是特別清新嗎？」

卡拉OK集團Red Mr亦對政府的決定感到非常失望，認為政府未有考慮到該行業面對困難。

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