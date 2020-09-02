網民熱話：狗狗放車尾箱極牙煙　網民狠批自私主人

狗狗在行車期間，被放置在車尾箱，不少網民都為狗狗安全而擔心。

不少主人對寵物都極為寵愛，甚至「視如己出」，不過凡事總有例外。有網民就在西貢拍到一架私家車以車尾箱運送一隻唐狗，狗狗不止無緣進入車廂，狗狗在行車期間，更探頭出半掩的尾箱，極其牙煙，不少網民狠批其主人自私，罔顧狗狗安全。

有關片段今日(2日)在網上瘋傳，現場是西貢公路近白沙灣。片段由小巴乘客拍攝，片段所見，一架私家車在行車時車尾箱蓋不斷上下搖晃，未幾一隻狗狗探頭出車外張望。雖然車尾箱以一條幼繩拉起，留有空間讓狗狗透氣，不過卻令人擔心一個煞車動作，便將狗狗拋出車外。

網民看過片段後，幾乎一面倒狠批狗狗主人自私，擔心狗狗「曬死」外，更擔心不斷搖晃的車尾箱蓋可能變「狗頭閘」，閘傷狗狗，甚至跌出車外，「好危險喎，一夾頸都斷」、「後座好矜貴呀？要擺隻狗喺車尾箱，仲夾住個頭？」「呢啲真係落車X佢，仲要打去報警告佢虐畜」、「叫佢自己坐落車尾箱」。

愛護動物協會回覆東網指，愛協熱線接獲多名市民的通報，指有人拍攝到有一狗隻被放置在一輛行駛中的私家車車尾箱內，當時狗隻數度嘗試從車尾箱伸出頭部，車尾箱蓋上下開合，情況令人極度擔心。協會接報後已立即就此事主動聯絡警方，據悉警方將會跟進事件。短片中的行為顯示狗隻的生命隨時受到嚴重威脅，協會對此感到極度憤概，並強烈譴責涉事者的行為。該會重申寵物主人必須謹慎履行主人的責任，將寵物放置於一個有存在危險的環境和空間是極度不當。

網民有話說

Rick Lee：唔熱死都夾死啦

Jessie Tong：又熱又危險，唔愛惜動物，咁一開始做乜要養

Kwankwan Chow：報警啦、有晒車牌號碼

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