本港全球創新指數升至第11位　仍落後新加坡

香港的全球創新指數排名由第13位升至第11位，但仍落後排名第8位的新加坡。

本港近年推動創新科技發展，但一直被批評落後於鄰近地區。2020年全球創新指數報告指，香港的排名由第13位升至第11位，分數為54.24分，但仍落後排名第8位的新加坡。

全球創新指數由美國康奈爾大學、歐洲工商管理學院及世界知識產權組織共同發布，自2007年起每年發布。今年排名首3位的國家依次為瑞士、瑞典和美國，分數分別均有60分以上；英國和荷蘭則分別排名第3和第5。中國在全球排名為第14，得分為53.28分

至於在東南亞及大洋洲地區方面，排行首5名依次分別為新加坡、南韓、香港、中國和日本。

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