政府限制措施一時一樣　食肆東主斥「唧牙膏」式放寬業界難跟從

中餐館放寬每枱人數上限比延長營業時間更重要。(何天成攝)

政府今(2日)宣布，周五(4日)起延長餐廳晚市堂食令至晚上10時，並有限度重開按摩院和健身室，有餐廳負責人認為政府未有放寬每枱人數，對生意幫助不大，更批評政府「唧牙膏式」放寬，加上朝令夕改令業界無所適從。有市民表示，政府堅持2人禁聚令下難約親友外出用膳，亦有人諷刺政府「同病毒傾掂數，病毒10點後先會出嚟」，質疑當局並非基於科學數據制訂決策，直斥是「反智」。

灣仔車仔麵店主黃先生批評，政府每周延長晚市堂食一小時是「唧牙膏」，新措施周五生效，大呻難以安排人手工作，故未必會延長營業時間，但承認屆時不用「滾水淥腳」趕於9時前離座，對食客略有幫助。他又透露禁堂食令下，生意大跌一半，上周首次放寬晚市堂食亦只增加了20%生意。另有食肆東主指未知措施會否下周就放寬至11時，政府「今日禁，過兩日就放寬」，如同拍「七日鮮」電影，每周總有新「驚喜」。

有60多年歷史的中餐館經理戴先生則稱，因為中餐館是一家大細共敍天倫的地方，故最重要是當局放寬每枱人數。他又坦言晚市佔生意的70%，現時生意下跌逾60%，即使上周開放晚市堂食亦未見起色，預料再延長1小時亦幫助不大，對此無可奈何。他表示，現時生意仍以外賣為主，會再與老闆商量，因應新措施推出優惠刺激生意。

市民謝先生指，晚市延長1小時對夜收工及加班的打工仔而言仍然不便，形容措施「不利民」，他又諷刺政府「同病毒傾好咗數」，病毒至晚上10時才會出沒。至於重開健身室的條件亦不便利使用者，「唔出奇，香港政府就係咁」，批評新措施如同早前強推禁堂食令，無考慮實際執行情況。

對於重開健身室，有健身習慣的黃小姐形容是「好消息」，認為可令生活逐漸重回正軌。但她對室外做運動限制2人，室內健身室卻可增至4人的規定感不解，認為戴口罩做運動會令口罩濕透，失去防禦功能，直指當局「反智」。

上班族廖小姐同樣認為新措施幫助不大，指只有政府放寬禁聚令人數才會約朋友用膳，加上早前有健身室曾爆發疫情，即使現時可重開，她亦未敢到健身室做運動。

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