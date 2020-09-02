按摩桑拿復業在即　業界促政府加碼資助

隨著近日疫情逐漸放緩，政府今(2日)宣布按摩院及桑拿浴室可於周五(4日)有條件復業，為期7天，有議員今午聯同按摩桑拿業界召開記者會。批發及零售界邵家輝指出，業界復業後除了會跟從政府的要求例如單對單服務、按摩從業員配戴口罩及分隔1.5米等，更會依照早前業界提出的13項「替代停業建議」，例如要求員工穿著全套保護衣和眼罩，以全行加強防疫措施。邵又希望政府能盡早通知業界補償方案，讓業界為繼續營運作預備。

香港按摩業總會主席周鎮宇表示，行業會確保依足防疫措施，令客人放心。周指政府早前推出的資助計劃只有10萬元，對中型及大型按摩場所的資助不足，若政府推出第三輪防疫抗疫基金，希望能以按摩場所的面積大小作級數分別提供資助。對於政定按府規摩業界只能接受預約，周指按摩院過往接近9成客人都是直接到店鋪接受服務，預約的比例非常少，但稱會配合政府，又指一直以來都有紀錄客人的基本資料，相信有助防疫。

經營者代表余靖浵表示大部份按摩場所已經全面消毒，隨時準備好復業，又呼籲業界從業員參與全民檢測。對於復業後的營業額情況，余指有客人反映疫情仍然嚴重，加上按摩從業員離職，造成人手不足，希望復業後能恢復疫情前約5成的生意額。

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