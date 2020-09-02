警旺角搗非法賭檔　8人被捕兼違停業令及禁聚令

旺角警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，今日(2日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角豉油街21號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。

警方於單位內拘捕一名30歲姓林本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎20至57歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 （禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員遂向該7名男女發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款3000港元。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款30000港元及監禁9個月。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020