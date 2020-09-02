港區國安法實施逾個半月後　劉賜蕙正式接升職信

《港區國安法》於本年6月30日正式刊憲生效，警務處於翌日即7月1日成立國家安全處，專職處理相關工作，警務處高級助理處長劉賜蕙晉升為副處長（國家安全），擔任警方國安處的負責人，並於7月3日宣誓就任。今日（2日）出版的《警聲》透露，她於上月中旬，即新法實施約1個半月，正式接到晉升函件，同時蔡展鵬及林曉彤亦正式晉升為高級助理處長。

《警聲》指，警務處處長鄧炳強於上月19日頒發晉升函件予3人，蔡展鵬晉升後，擔任警方國安處處長一職，成為劉賜蕙的副手；而林曉彤則接任監管處處長。《東網》記者今日翻查警務處的網頁，發現已更新3人的職銜。

國安處首長為一名副處長，職級較警隊現時行動處、刑事及保安處、人事及訓練處、監管處以及財務、政務及策劃處5個部門的首長高級助理處長為高，國安處處理涉及危害國家安全的恐怖主義活動案件，可調動警隊其他部門配合，包括飛虎隊。國安處對人手要求極高，全部要通過國家安全審查，並要處理高度機密，亦要有搜集情報能力及分析能力等。

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