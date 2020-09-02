英國THE公布世界大學排名　港大跌4位至39位

港大排名下跌4位至全球39位，仍是全港排名最高的大學。

英國《泰晤士高等教育》(THE)今（2日）公布最新世界大學排名，香港5間大學躋身首200位，香港大學排名下跌4位至39位，仍是本港最高排名的大學，香港理工大學排名則急升42位至129位。THE認為，今年各地爆發新冠肺炎疫情，亞洲不少學術精英會留在本地發展，影響人才流動性，西方國家的大學面臨失去國際人才的風險，預料全球高等教育體系未來或有戲劇性變化；並指內地清華大學首次躋身全球20強，打破西方院校傳統主導地位。

THE公布2021年世界大學排名，分析全球93個國家及地區合共1527間院校，美英院校依舊佔據主導地位，分別有59間及29間院校打入世界200強，英國牛津大學更連續5年排名全球第1，美國史丹福大學及哈佛大學分別排名第2及第3位。

亞洲大學方面，清華大學由全球排名23位升至第20位，位列亞洲第1名，亦是THE自2011年更改評分方法後，首間躋入世界20強的亞洲院校。北京大學及新加坡國立大學緊隨其後，世界排名分別為第23及第25位。

至於香港情況，港大排名下跌至第39位；香港中文大學及香港科技大學並列排名第56位，分別上升1位及下跌9位；香港城市大學排名沒有變動，位列第126位；理大排名則上升42位至129位，排名評分根據大學的教學、研究質量、論文引用次數、國際形象及知識轉移5大範疇有關。

THE知識總監Phil Baty表示，最新排名顯示清華大學打破西方院校在世界排名的傳統主導地位，加上內地打入首100強的院校數目增加1倍至6間，形容是一個重要的里程碑。Baty認為，疫情對世界各地的高等教育造成顯著影響，亞洲不少學術精英會留在自己國家或地區發展，影響人才流動性，西方國家的大學面臨失去國際人才的風險，加上未來或出現全球性經濟衰退，並影響各大學獲取資助的水平，預料未來全球高等教育體系或會出現戲劇性變化。

港大發言人表示，一直致力提供優質教育，確信透過實踐學校勾畫的未來願景藍圖，將更提升港大在國際間的聲譽。理大則表示，對於排名躍升42位感到鼓舞，未來會參考排名及其他評核方式，檢視可進步的空間並進一步提升教研水平。

英國《泰晤士高等教育》世界大學排名

●院校名稱（國家/地區）●2020年●2021年●

●牛津大學（英國）●1●1●

●史丹福大學（美國）●4●2●

●哈佛大學（美國）●7●3●

●清華大學（內地）●23●20●

●北京大學（內地）●24●23●

●新加坡國立大學（新加坡）●25●25●

●香港大學（香港）●35●39●

●香港中文大學（香港）●57●56●

●香港科技大學（香港）●47●56●

●香港城市大學（香港）●126●126●

●香港理工大學（香港）●171●129●

※資料來源：《泰晤士高等教育》

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