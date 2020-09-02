物流署億元購聲稱日本生產口罩疑被騙　海關拘2人

物流署以近億港元購入3200萬個聲稱由日本生產的口罩，其後揭發並非全數來自日本。

政府物流服務署疑再被騙，該署今（2日）表示，今年3月以近1億港元購入3200萬個聲稱由日本生產的口罩，其後揭發該批口罩並非全數來自日本，案件轉交海關跟進，涉事口罩現時全部在物流署儲存，未有分發給任何政府部門使用。海關表示，昨（1日）拘捕2名涉案男女，2人獲准保釋候查。

物流署購入懷疑問題口罩非首次，該署今年7月亦公布，3月曾以1520萬港元購入一批670萬個懷疑附有虛假商品說明口罩，並向11個政府部門分發當中的312萬個，主要為社會福利署、紀律部門和食物環境衞生署，須停用及回收，海關早前已就該案拘捕4人，來自2間涉案貿易公司。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020