流浪小貓運頭塘邨困車底　愛心夫婦救出兼收養

大埔運頭塘邨對開路邊，今日(2日)傍晚6時許，一陣微弱的貓叫聲從一輛停泊於上址的私家車車底傳出，驚動多名街坊蹲身查看，發現一隻小貓受困於車底，由於擔心小貓有危險，於是報警求助。消防人員到場前，街坊們已成功將小貓救出，適時，私家車女司機亦與男友人返回上址取車。據了解，她將車停泊至大埔前，曾於元朗一帶行駛，不排除小貓於較早時間已經溜了上車。

由於小貓沒有主人，現場一對姓容愛心夫婦擔心牠的健康狀況，遂取來紙皮箱盒子，用作裝載小貓，並打算將牠帶到附近獸醫診所作詳細檢查。他們表示自己本身亦有養貓 ，所以應該會收養牠。

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