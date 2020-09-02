律政司放生深井寵物慘死案疑兇　愛協發聲明表示憤怒

今年2月深井有29隻寵物被高空擲下，2名疑兇被律政司「放生」，案件未能經法庭公正裁決。愛護動物協會今(2日)發表聲明，指得知「無人需要為是次極度殘酷對待動物的事件負上法律責任，協會感到非常難過、憤怒及失望」，又指在事發後6個月調查期間，曾向警方提交了多份獸醫報告，形容案件「令人高度懷疑事件是一宗犯罪行為」，又對「即使我們如何努力，仍然無法為這些無辜死去或受傷的動物討回公道」，感到遺憾。

愛協在聲明中表示，是次慘劇共奪去了18隻動物的生命，令12隻動物飽歷驚恐及折磨。而當時涉案的12隻生還動物已被列作無法尋回主人的動物，其中部分動物明顯對人類仍有戒心。

愛協強調，他們在隨後的6個月調查期間，向警方提交了多份獸醫報告，指出令動物死去或受傷的原因有可能與高處墜下有關，亦將生還動物的身心受創情況向有關執法部門表述，期望有關資料能協助警方向涉事人士作出起訴，形容該會希望「這個案件及相關事實能被提交法院，並由法官審理和裁決」。

聲明中又指，事件令人反思香港的防止動物受虐的法例及檢控程序是否需要重新檢視。在過去數年，經由協會處理的懷疑動物受虐案件中，只有部分最後進行起訴，其他均是因為各種原因而不了了之。該會表示會約見相關的執法部門，發表意見及游說當局盡快作出改善，其中包括將目前只有6個月的起訴期延長，讓有關部門能有更多時間調查類似的複雜個案。

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