屯門海港酒家爆食物中毒　7人購外賣食後現屙嘔

衞生署衞生防護中心今日(2日)正調查兩宗懷疑食物中毒個案。案件共涉及7名男女，據悉，他們曾到屯門卓爾居海港酒家購買外賣龍蝦伊麵食用，當中4名受影響人士已求醫，毋須入院接受治療，全部情況穩定。署方呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，並已通知食物環境衞生署有關事故，現正繼續調查。

首宗個案涉及3男2女，年齡介乎24至50歲，他們昨日(1日)進食購自屯門一所食肆的外賣食物，約5至8小時後出現腹痛、惡心、嘔吐及腹瀉等病徵。

另一宗個案涉及兩名23及26歲男子，他們於同日傍晚進食購自同一所食肆的外賣食物，約7至8小時後出現類似病徵。

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