中大參與探測重力波　由迄今最重雙黑洞合併產生

國際科學合作組織激光干涉儀重力波觀測站(LIGO)和處女座重力波團隊(Virgo)宣佈，成功探測迄今最重雙黑洞合併引發的重力波，香港中文大學成為全港唯一參與是次研究的院校。

是次探測到的雙黑洞分別具有85個和66個太陽質量，合併後其餘的太陽質量則轉化為重力波。是次合併事件所釋放的光度更是超出整個可觀測宇宙所有星系的光度總和。

而這次亦是科學界首次觀測到中介質量黑洞。科學家已知的黑洞有兩種不同類別，第一種是只有太陽數倍質量的恆星黑洞，這些黑洞是恆星在演化後期耗盡燃料後，無法承受自身重量而塌陷的天體；另一種則是質量可達太陽數十億倍的超大質量黑洞。科學家推測，宇宙存在質量介乎這兩種類別之間的第三種黑洞，名為中介質量黑洞。

參與研究的中大物理系教授黎冠峰表示，是次發現相當有趣，因為相撞的黑洞質量太大，不可能由恆星塌陷而成，因此意味合併前的兩個黑洞，也是由其他黑洞合併而成。

不過，科學家仍未完全了解這個黑洞的形成，另一個參與計劃的教授Calderon Bustillo表示，礙於這次事件中牽涉的巨大質量，因此無法清楚地觀察黑洞合併前的訊號，但仍容許科學家可繼續探索黑洞形成的其他可能性。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020