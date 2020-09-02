證監會拖延查壹傳媒股價異動　學者質疑有保護傘包庇

壹傳媒股價在8月中旬異常波動，市場質疑股價波動背後涉及人為操控或利益輸送，有指證監會及港交所會就此事作出調查，惟至今未有任何行動。有學者認為事件極不尋常，事發後1個月仍未採取調查行動，不禁讓人懷疑壹傳媒是否獲監管機構提供「保護傘」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，壹傳媒股價自8月10日黎智英涉嫌違反《港區國安法》被捕後開始大幅異動，股價由低位炒高，隨即又急挫，認為監管機構理應積極調查是否違規、違法，甚至向大眾交代調查報告，給股民一個明確交代。

陳又指，監管機構花近1個月，未有絲毫動作，不禁讓人懷疑壹傳媒是否有「保護傘」，甚至質疑證監會內部人員與黎智英是否有不可告人的秘密。他促請監管機構盡快就此事展開調查，而非歎慢板，若結果證明確有違法，必須嚴正執法，若違規則需要給予警告。

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