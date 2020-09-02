港日旅遊氣泡計劃 日本駐港總領事館：仍在商討

新冠肺炎疫情稍見緩和，港府日前透露正與多個國家及地區商討「旅遊氣泡」計劃，打算重啟香港與外地的旅遊活動。日本駐港總領事館表示，日本與香港仍在商討「旅遊氣泡」計劃，未有細節可以公布。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，市民和旅遊業界均期望香港與泰國及日本等地，實施「旅遊氣泡」計劃。她稱，旅遊業界希望全民檢測計劃可以及早識別隱形患者，切斷社區傳播鏈，增加「粵港澳健康碼」和「旅遊氣泡」等措施的開展機會。

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