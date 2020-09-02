政Whats噏：行管會研加強保安　阻泛民開會玩嘢

立法會大樓喺舊年7月1日遭示威者衝擊，被嚴重破壞，而民主黨議員許智峯、人民力量議員陳志全(慢必)同埋議會陣線議員朱凱廸仲多次喺會議廳內掟「臭彈」，導致唔少議員擔心立法會嘅保安問題。立法會行政管理委員會聽日(3日)開會，據聞會繼續討論改善大樓嘅保安措施。有議員之前去信行管會，要求入會議廳開會前增設安檢程序，據了解，行管會都會考慮埋喎。

慢必今日(2日)都有約見行管會主席梁君彥，討論議員拒絕延任可唔可以拎到任滿酬金嘅問題。佢話行管會仲未決定會唔會向佢發放任滿酬金同結束辦事處嘅特別開支。但佢話若最終不獲發任滿酬金，有權採取法律行動索償。

點解行管會未有決定呢？據了解，行管會聽日本來係討論議員延任嘅薪津安排、任滿酬金等事項，但最後因為政府未回覆點樣處理任滿酬金而取消咗議程，改為繼續跟進大樓嘅保安問題。

其實有建制派議員早前曾去信行管會，希望行管會保障包括保安、議員同職員等人喺會議廳內嘅安全，同埋採取更有效嘅措施包括為參與立法會會議嘅所有人增設安檢程序，防範掟「臭彈」再度發生。

據悉，因為大樓喺舊年7月1日受到衝擊，同埋議會內多次發生衝突事件，行管會將會討論大樓內外嘅綜合保安問題，而進入會議廳前增設安檢程序、對攜帶道具入會議廳施加限制，都會喺考慮之內添！唔知係咪上次開會用太多時間處理3位民主派議員嘅清潔費用賠償問題，所以唔夠時間傾保安問題，搞到要再次開會跟進呢？

講開又講，內務委員會主席係行管會嘅當然委員，民主派議員之前杯葛行管會嘅前設，就係當時話唔承認李慧琼係內會主席，繼而唔參加行管會。唔知民主派議員最近失憶定博懵，抑或想證明自己嘅價值同追求延任，竟然出席上個禮拜五特別內會，仲稱呼李為主席添！

雖然立法會將繼續履行職責不少於1年，稍後各委員會嘅正、副主席都需要重新競選。行管會依家嘅組成「清一色」都係建制派議員，唔知建制派議員係咪想趁最後機會「狙擊」泛民呢？另外，既然民主派議員可以任意「搬龍門」，延任後會唔會參加埋行管會呢？咁就要拭目而待喇！

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