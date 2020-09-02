警員涉225萬澳門元貸款詐騙案　治安警開展紀律程序

澳門司警近日揭發一宗涉嫌詐騙銀行貸款案件，2名地產經紀涉聯同車行東主及銀行分行副主管，利用虛假文件騙取銀行貸款，經調查後拘捕地產經紀、銀行主管和車行東主等9名澳門男子。治安警其後亦接獲司警通報，指一名陳姓治安警員亦涉案，涉及相當巨額詐騙及偽造文件罪行，被宣告成嫌疑人，案件已移送檢察院，治安警亦隨即開展紀律程序跟進。

案情指，2名地產經紀和車行東主是朋友關係，相信自2016年起，由地產經紀和車行東主物色需要借貸人士後，偽造工作入息證明等，再透過車行東主在銀行任職分行副主管的弟弟處理買車貸款，有關文件並獲得加快審批。

銀行後來發現部分貸款申請文件有可疑，司警調查後發現今年6月和8月數宗合共225萬澳門元的貸款申請，是來自涉案車行，其中2宗已獲批出，涉及90萬澳門元。案中涉及一名陳姓公務員、男性、31歲，懷疑不法申請的貸款亦已獲批。司警稱，仍在調查是否涉及更多宗貸款申請，相信仍有多名人士在逃。

治安警稱，對警員涉嫌違法高度關注，重申一直重視警務人員紀律及操守，必定嚴格依法處理，追究相關法律及紀律責任，絕不姑息。

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