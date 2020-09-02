仁濟醫院再增3病人帶耳念珠菌 其中1人因自身疾病離世

醫院管理局今(2日)公布，仁濟醫院早前在內科病房發現2名病人帶有耳念珠菌，該院表示，經追蹤篩查後，再於同一病房發現3名女病人帶有耳念珠菌。

涉事病人介乎75歲至101歲，無感染徵狀。當中有1名病人因自身疾病於昨日(1日)離世；一名病人現正接受隔離治療，情況穩定；另有一名已出院的病人為安老院院友。該院已通知衞生防護中心及社康護理服務跟進。

院方將根據既定指引，繼續對病人的緊密接者展開追蹤篩查，並加強執行徹底清潔及消毒相關病房、病人及環境篩查，以及加強員工及病人手部衞生等感染控制措施，有關個案亦已呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。

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