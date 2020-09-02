港大官方影片疑被學生惡搞　將HKU改為內地拼音XGU

香港大學上月14日於其官方Facebook發表了一段迎新短片，豈料疑遭學生惡搞，將港大的簡稱HKU，改為「XGU」，將香港改為內地拼音「Xiang Gang」，並改圖諷刺校方取錄大量內地生，及解僱法律學院副教授戴耀廷等。港大其後發表聲明，指對事件感到傷心，並譴責該段短片含仇恨言論及欺凌成分。

官方原片開首以英文指港大歡迎新生及「閃耀的新星」，根據香港大學學生會校園電視發布的影片中所見，惡搞的片段被改成「XGU」歡迎新一群內地生；而恭賀文憑試出色考生的字句則被改成恭賀高考考生。

至於校方對取錄4名狀元而感到驕傲的句子，則被改為「我們為花費百萬元錄取高考歷史科考獲B+的江蘇省文科狀元而感到驕傲」。

惡搞片段又指，港大以政治理由解僱專業法律學者，更指港大傳統為「脅迫、極端民族主義、獨裁」，指「一個充滿審查和獨裁的世界在等著你們」。

據悉，港大建築學院院長Chris Webster今午向該學院師生和校友發電郵，形容此短片「品味差劣」，且極其冒犯。他又指，校方會研究發放片段者有否觸犯法例。

港大中央管理小組隨後發聲明指，校方珍惜言論及思想自由，但有關言行須建基於尊重及共融等價值之上，斥責有關短片內容對某些學生族群不公平、帶有傷害及冒犯，指世上任何地方均會譴責，那些歧視學生家鄉的人，強調短片中的觀點不能代表大部分港大師生。

校方指，不會容忍此充滿惡意及攻擊大學成員的影片繼續流傳，故要求將此影片從所有平台下架，並向全體港大成員致歉。

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