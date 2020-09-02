政Whats噏：憂區議會借疫情唔開會　區議員建議轉網上會議

民政事務總署因疫情而規定區議會開會制度，導致部分區議會無法如期開會，又或者要另覓場地開會。其實近大半年都有唔少機構轉用視像會議，眼見依家疫情唔知會唔會再爆發第四波，有區議員擔心區議會繼續以疫情做藉口唔開會，向區議會提交文件，建議區議會秘書處轉用網上形式開會。

深水埗區議員袁海文同鄒穎恒最近就向區議會提交文件，提到話雖然疫情有回落，但有專家預計嚟緊冬季或再爆第四、五波疫情，擔心會繼續影響區議會嘅運作，又話有學校都以網上形式上堂，關注區議會秘書處有冇研究過網上會議嘅技術同安排、如果主席決定用網上會議，秘書處會唔會做會議記錄等等。

袁海文接受查詢時，批評依家區議會限一周一會，搞到有部分本身要開會嘅工作小組或委員會都開唔成，認為民政署唔應該以疫情作藉口。身兼消費者委員會委員嘅袁仲話，其實消委會依家都係用網上視像會議形式開會，會議本身仲開得密過區議會，再加上區議會會議一向都係公開會議，相對地唔使點擔心私隱問題，建議區議會應認真考慮。佢仲透露，曾向部分區議員傾過，都有唔少人支持添！

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