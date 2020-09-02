政Whats噏：泛民立會去留民意兩極化　前議員倡中間落墨或能破局

民主派會唔會接受延任安排未有定案，但前議員、西貢區議員范國威早前聯同黨友黎銘澤發起問卷調查，發現有近47%受訪街坊支持泛民未來1年集體出任議員，但支持集體辭職嘅都有接近40%，建議採用中間落墨嘅方案咁話喎。

范國威話2人喺上月26日至31日期間，成功向近2000名曾參加過其辦事處活動嘅街坊發短訊，並收到521人回覆，結果顯示民意依然兩極，雖然支持集體留任嘅意見稍微領先，但仍未獲半數人支持。佢話可以考慮中間落墨方案，邀請初選勝出者參加民主派會議，同泛民議員一同決定喺議會嘅投票立場。

話時話，香港民意研究所早前嘅民調結果，有逾60%受訪者同近50%民主派支持者撐泛民唔延任，范亦講明參與今次民調嘅街坊意見可能同網上民情有分別，但強調支持去或留嘅人數仍然相當接近，形容1個中間落墨嘅方法或者可以解決目前嘅困境。

查實過去呢3個星期，泛民同抗爭派發起過多次「場外點票」，但雙方分歧依然未見收窄，泛民係咪容許抗爭派參與議會內嘅決策，或者就係破局嘅關鍵。