處理確診病人遺體恐遭傳染 醫管局：人員須穿上合適保護裝備

廣華醫院昨日(1日)接獲衞生防護中心通知，葵涌公眾殮房一具遺體檢測後確診，另有5名處理遺體的殮房工人因沒有穿全套保護衣而要檢疫，當中1人出現病徵送院。醫管局傳染病及緊急應變中央委員會今日(2日)召開特別會議，討論公立醫院病人死後確診的遺體安排程序。

醫管局指，委員會同意假如病人搶救無效死亡，醫護人員需按風險評估決定是否為死者進行病毒檢測，並將測試結果通知食環署，以便工作人員按合適的防護規格接收遺體及移送公眾殮房。

至於急症室醫護人員方面，由於他們需為送院垂危病人即時急救，未及全面問診及風險評估，參與搶救的醫護人員必須配備全套個人保護裝備，及於合適的急救房間進行急救。

另外，若醫院未能於短時間內得出測試結果，為審慎起見，當局建議醫院及食環署職員處理遺體時，需以黃色標籤作識別，並須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣和外科口罩，並戴上護目鏡或面罩以防止飛濺物入眼。

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