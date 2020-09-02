天氣預報：明日大致天晴酷熱　最高氣溫34°C

預測今晚部分時間多雲，局部地區有驟雨及雷暴。(天文台)

一股微弱的大陸氣流正影響廣東，本港天文台於晚上11時錄得氣溫30度，相對濕度82%。酷熱天氣警告現正生效。

在晚上8時，超強颱風美莎克集結在濟州之東南偏東約140公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，靠近朝鮮半島。

預測今晚(2日)部分時間多雲，局部地區有驟雨及雷暴，明日(3日)大致天晴及酷熱，最低氣溫約28度，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風。展望周五(4日)仍然酷熱，局部地區有驟雨，周末至下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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