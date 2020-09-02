「鑄盾者」冚油尖賣淫場所無牌按摩院拘6女　3主持兼違禁令

油尖警區特別職務隊聯同油麻地分區雜項調查隊及尖沙咀分區雜項調查隊，根據線報及深入調查後，今日（2日）下午約12時展開代號「鑄盾者」的行動。行動中，油尖警區人員兵分多路同一時間派出喬裝警員，於油麻地及尖沙咀區內搗破一間賣淫場所及五間無牌按摩院。

行動中，人員合共拘捕6名年齡介乎32至58歲的本地女子。當中一名32歲女子涉嫌「管理賣淫場所」和2名分別為51歲及54歲女子涉嫌「管理無牌按摩場」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外3名年齡介乎40至58歲女子則涉嫌「協助管理無牌按摩場」被捕。6名被捕女子現正被扣留調查。

人員在單位內檢獲一批按摩床、按摩油、即棄內褲及毛巾等證物。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，表列的處所，包括按摩院，須在條例實施期間關閉。

警方呼籲，在疫情嚴峻時期，市民不應參與任何受禁的違法活動。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。

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