青年屯門遭車拖行慘死　警再拘兩男

屯門發生的街頭襲擊變奪命慘案，警方將案件列謀殺及串謀傷人案，由新界北總區重案組接手調查，繼早前已拘捕14人後，警方昨日(2日)在大埔區再拘捕兩名分別18歲及22歲男子，涉嫌「串謀有意圖傷人」，兩名男子已被扣留調查，案件至今累計已有16名男女被捕。

案發於7月19日凌晨2時許，3名男子駕車途經屯門街頭，突然遭數10名持武器大漢伏擊施襲受傷，兇徒乘接應私家車逃走，遇襲者的一名姓周(21歲)男友人企圖將車截停，反遭撞倒並慘遭拖行400米，被拖至皮開肉綻，肉血模糊，復遭尾隨駛至車輛意外撞倒輾過，當場死亡，路面遺下至少50米血漬及肉碎，涉案私家車及兇徒逃去。

死者姓周(21歲)，事發當日凌晨，周的3名分別姓何(25歲)、姓韓(23歲)及姓陳(24歲)男友人，駕乘寶馬房車，停在屯門鄉事會路一間戲院對開等候周，突然有約20名大漢從暗處跳出截停私家車，並手持硬物及利刀向車內3人施襲，3名事主跳車逃走，過程被附近居民用手機拍下，追襲短片上載互聯網，從短片可見有人被多名惡漢圍堵施襲，其上衣更被扯爛。

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