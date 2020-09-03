網上教學配套支援不足　基層學生開學困難重重

受疫情影響，政府年初推行網上教學，惟相關配套及支援不足，令基層家庭面臨重重困難。有區議員建議政府加强技術支援，並發放網上學習津貼，助低收入家庭渡過難關。

單親媽媽陳女士與就讀小二的兒子居於深水埗劏房，靠綜援及兼職維生。為省開支，她特別為兒子購買呎碼大一點的校服，以免因孩子長大而經常更換，但無奈鞋子不能買大，每兩2、3個月要換一次。兒子今日(3日)開學，昨日才從學校借得平板電腦，但家中沒有無線網絡，只能靠數據上網，有時不順暢。

學校在疫情期間長時間停課，她指兒子「小一未學好，就要升小二」，擔心他難適應網上教學，進度落後。兒子遇到網上學習的問題時，她會致電學校或在家長即時通訊群組求助。其子表示，不太懂得用平板電腦，長期看螢幕令眼睛很疲累，在家很悶，很想回校上課。

九龍城區議員林德成及深水埗區議員劉佩玉指，近月共收到30多宗基層家庭關於網上學習的求助，希望政府加强相關技術支援，如鼓勵電訊公司為唐樓鋪設光纖、提供上門技術支援等。他們亦建議政府發放津貼，補助家庭添置平板電腦、補習以追回學習進度等，減輕老師及家長的壓力。

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