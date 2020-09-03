修例風波：涉7.21暴動案　警再拘1男子

新界北總區重案組探員就去年元朗7.21暴動案件，繼早前拘捕多人後，昨日(2日)在大埔區再拘捕一名25歲男子，涉嫌「參與暴動」，他已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

此外，新界北總區重案組於上周四(8月27日)，在元朗區拘捕一名姓蔡(43歲)本地男子，他亦涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」兩宗嚴重罪行被捕，他亦已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

上周四(8月27日)民主黨議員林卓廷及許智峯等人，分別因涉及元朗7.21暴動及與去年7月6日屯門遊行相關事件，在西九龍法院提堂。兩案共10被告均暫時毋須答辯，並獲准保釋至10月及11月再訊。

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