東方日報A1：涉掟30鼠兔貓雀落街　律政司放生兩男全城怒吼

律政司在一宗擲死大批動物案中放生兩名涉事疑兇，有議員指該案罪證確鑿，狠批「警察拉人，律政司放人」。事發在今年二月十四日，深井青山公路青龍頭段豪景花園出現駭人動物兇案，有三十隻動物被人由高處擲下，其中十八隻動物死亡，引起社會嘩然，警方當時拘捕兩名涉案男子。惟事隔近七個月，警方昨日表示律政司決定不就案件提出起訴。有議員表示該案表證明顯，但律政司卻「眼白白放生殘殺動物的人」，實難息民憤，促律政司向公眾交代詳情。

在今年情人節，有人在豪景花園對開山坡發現十一隻寵物鼠、一隻雀鳥、一隻貓及兩隻兔子的屍體；另有五隻貓及五隻寵物鼠在現場一帶重傷，奄奄一息，及後有五隻動物在該地點附近被發現。數日後警方於荃灣區拘捕一名四十九歲男子，指他涉嫌「殘酷對待動物」；翌日另一名報稱從事網上買賣的卅六歲男子到警署自首，之後該男子亦被警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕。當時警方估計動物均是自家飼養寵物，被擲下前未曾受到虐待，並調查涉案人士犯案動機。

至昨日，警方回覆本報查詢時表示，已完成該案調查，但律政司在考慮證據後，決定不對兩名涉案疑犯提出起訴。據了解，律政司建議不提控原因，主要是案件缺乏關鍵目擊證人；沒有足夠證據證明被捕疑犯或其他人從高處擲下動物；以及當警方在案發翌日破門進入涉事單位後，再發現有另外五隻寵物，因此認為案件存有疑點。

議員鄺俊宇表示，他對律政司處理此案的做法「百思不得其解」，認為警方當時高調作出拘捕行動，涉事疑人亦明顯牴觸殘酷對待動物條例。他預計社會對律政司不提控的反應會十分直接。若律政司不公開解釋放生疑犯的原因，相信難以平息民憤。鄺又指，此案沒有任何政治意味，雖現行法律就該類案件的調查權力有所限制，但並無影響警方執法行動，律政司明顯是「可以做但唔去做」。

香港非牟利獸醫診所主席麥志豪解釋指，現時殘酷對待動物罪會循簡易程序罪行審理，在半年內提控；有機會是律政司認為案件證據不足，勝算亦不高而放棄提控。惟麥批評：「人證可能冇，但物證點都有！再者，案件是否可以定罪，亦唔係由你（律政司）決定，而是由法官決定！」麥又指，律政司的責任「不是一定要將疑犯收監，而是要彰顯公義，而唔提告只會令公眾連公義被彰顯的可能性都見唔到」。

另外，立法會保安事務委員會主席陳克勤昨去信律政司司長鄭若驊，指該案受到全港市民高度關注，對律政司決定不就案件提出起訴「深感遺憾」。陳又在信中表示，犯案者「極之殘酷」，希望案件能交由法庭公正裁決，認為律政司是次的不提控決定，會引來社會輿論的非議，對爭取動物福利及公義造成不良影響，望鄭若驊可重新檢視有關決定。

消息指，警方已就案件全力作出調查，於事發當日仔細向保安員及街坊查問，又翻查閉路電視，終查出懷疑涉事單位，由於無人應門，故警方特別向法庭申請手令，破門入屋進行搜查，當時發現單位窗門打開，屋內有多個寵物籠，片段亦只能看到發現寵物的位置，無法看到寵物墮下過程。

律政司回應指，在審視及考慮案中相關證據，認為現時整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此不就案件提出檢控。如執法機構有原因，例如發現新證據，認為有需要再向律政司尋求法律意見，律政司會跟進處理。

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