灣仔女子墮樓倒斃行人路
2020年09月03日 03:44
東網電視更多新聞短片
警員用帳篷遮蓋遺體。(李國健攝)
今日(3日)凌晨3時25分，一名女子被發現由灣仔皇后大道東34號高處墮下，倒臥行人路上重創昏迷，有市民途經發現報警求助。救護員趕至經檢查後，證實事主已經死亡，警員遂用帳篷遮蓋遺體。經調查後，墮樓女子為一名老婦，相信她由上址18樓一單位墮下，警員登樓拍門無反應，正設法聯絡其家人了解事件。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020