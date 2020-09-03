灣仔女子墮樓倒斃行人路

今日(3日)凌晨3時25分，一名女子被發現由灣仔皇后大道東34號高處墮下，倒臥行人路上重創昏迷，有市民途經發現報警求助。救護員趕至經檢查後，證實事主已經死亡，警員遂用帳篷遮蓋遺體。經調查後，墮樓女子為一名老婦，相信她由上址18樓一單位墮下，警員登樓拍門無反應，正設法聯絡其家人了解事件。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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