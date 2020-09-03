探射燈：外國碎石行人路　保養得宜成景點

碎石鋪成路面，在歐洲以至南美國家亦相當普遍，配以幾何圖案及富地區風格的造型，成為遊客爭相打卡的另類風景。旅遊達人指，外國可以保養碎石路數百年，只用作行人路，是具有歷史風情的文化產物。

曾到歐洲旅遊的港人都對碎石路有深刻印象，葡萄牙的葡式碎石路更是當中的表表者，而澳門亦保留不少此類殖民地產物，如大三巴及議事亭前地廣場的的碎石路面，成為遊客打卡熱點。

旅遊達人項明生指，歐洲的碎石路有風情更有歷史，中世紀開始以人手鋪於古城內，保存至今。葡萄牙及西班牙的碎石路最有趣，他們會鋪出波浪及家徽等特色圖案。碎石路禁止車行，只供行人專用區，確保圖案不受破瓌。他早年到訪巴西里約熱內盧，也發現當地沙灘對出的行人路亦鋪有葡萄牙風格的碎石路，有金錢或波浪圖案，別具特色。

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