探射燈：大埔彎位多爛路　見洞補洞成效低

大埔有十字路口每逢雨天過後即現坑洞。

大埔多個經常有重型車輛轉彎的十字路口或迴旋處，雨天後總現一個個坑洞，路政署即使派人臨時修復，不消一會就打回原形。有地區人士懷疑物料差參所致，對行車構成嚴重危險，促當局檢視及提升填料質素，而非「見洞補洞」。

大埔區議員任啟邦指，區內富善邨對出的迴旋處、安慈路與安祥路交界，以至寶鄉街與廣福道交界的十字路口雨天後破損嚴重，質疑使用的填料質素差，坑洞對行車構成嚴重影響，私家車會傷及避震，電單車更會失平衡跌倒而導致司機受傷，要求當局嚴肅跟進並盡快復修受損道路。

任又指，富善邨的破損路面早前有工人填補坑洞，惟他認為這種「填兩個窿就收工」的做法不可取，上述位置多巴士轉彎，摩擦力較大，應用更耐用及不易磨蝕的物料修補。

路政署發言人指，鑑於安慈路與安祥路交界，以及寶鄉街與廣福道交界的兩個十字路口路面經常在雨季時出現破損，將會改用新瀝青物料重鋪路面，重鋪工程預計分別可於今年第4季及第3季內完成。

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