探射燈：悠閒街道鋪錯磚　拖延復修　危機深遠

行人環境改善計劃推行多年，市區部分路段改設行人專用或悠閒式街道，路面鋪設顏色路磚，惟部分路段錯誤評估車流，致嚴重毀壞造成危機。東網發現多區磚路全天候讓車輛駛進，重型車輛不停蹍壓路磚致路面凹凸不平，私家車經過時被「刮底」，有長者更險跌倒。地區人士要求運輸署改回瀝青路卻遭當局一拖再拖，有工程師批評設計失誤，擔心對車輛及行人都構成危險。

佐敦白加士街與寧波街交界的十字路口以紅色環保磚鋪成，路面提升至與行人路相同高度，惟該路段並非行人專用區，全天候可供車輛駛進，且車流量高，不時有重型貨車及垃圾車行走，路磚長年累月被車輛來回蹍壓後，出現大小不一坑洞，車輛駛過時顛簸不堪，甚至會出現「刮底」情況，東網記者日前統計1小時內有至少4輛車「中招」。有老伯經過時左腳踢到路中央路磚而整個人「仆」前；亦有女士推着手推車橫過路口時，手推車車輪被磚卡着，貨物傾斜一邊。

「聽過有長者因為啲路磚唔平而跌倒受傷，佢（路政署）就咁填番啲石屎，係唔可以接受！」油尖旺區議員朱子洛直言，該路段多年前已劃為悠閒式街道，但未有管制車輛流量，尤其是路口位的垃圾站經常有重型垃圾車駛經，日積月累下，路磚凹凸不平，對行車及行人都構成危機。朱建議以澀青取代路磚，路政署亦透露去年9月已發現相關問題，承諾在今年6月底前開展修復工程。不過，時至8月，東網記者再到場視察，發現路面坑洞只填補黑色填料，道路安全未見改善。

此外，深水埗廟街部分路段亦只有指定時段不准車輛駛進，路面有輕微損壞，雨天過後亦有積水；上水新功街及新康街的路段，劃作咪錶停車位的標線已嚴重剝落，部分路磚破損；銅鑼灣勿地臣街與羅素街交界的弧形過路處，鋪有顏色路磚，但車輛入口處有水坑，髹在磚上的道路標線亦有剝落情況。

香港註冊專業土木及結構工程師彭振聲指，環保磚只可用於行人路或極少車流的行人專用區，因其底下主要是沙，無法承受車輛蹍過的壓力，重型貨車經過會令路磚凹凸不平，對車輛及行人都構成危險。

路政署發言人指，寧波街與白加士街交界因不時有大型車輛駛經造成路磚較易出現破損，署方經評估後已計劃用混凝土及顏色鋼沙取代減速平台的路磚，由於疫情關係，工程未能如期於6月底展開，預計可第3季內完工。

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