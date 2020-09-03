82萬人登記全民檢測　陳肇始：未有條件放寬食肆每枱人數

政府社交距離措施「擠牙膏」式放寬，當中最受爭議的晚市堂食安排，明日(4日)起將稍微放寬1小時至晚上十時，但2人一枱的安排不變。食物及衞生局局長陳肇始今早(3日)在電台節目表示，本港疫情稍為回落，但仍有源頭不明個案，目前未有條件放寬食肆每枱人數，擔心如一下子放寬得太快，疫情會出現反彈。

明日起健身中心、遊樂場所、按摩院及指定室內外體育處所重開，但政府轄下的健身室則不開放，陳指康文署有其考量，如有新的放寬措施會再公布。至於做運動時戴口罩的要求不一致，她表示是要根據風險作出平衡。

陳又指，截至今早8時，有超過82萬人預約登記普及檢測計劃，首日有12.6萬多人檢測，樣本分批送檢，截至昨晚(2日)有4.9萬個樣本檢驗完，由於數量大，未有診斷結果的數字，而如果是陽性需要再覆檢。被問到有專家認為，即使有100萬人參與檢測都不夠代表性，她重申期望市民盡量參與，有助了解社會整體感染情況，有條件放寬社交距離措施，重啟經濟。