爭取9.19恢復港超聯賽　貝鈞奇料1個月內完成賽事

港超聯賽事早前受新冠疫情影響需要暫停，足總主席貝鈞奇今早(3日)在電台節目表示，目標本月19日起可恢復比賽，預計1個月內完成賽事。

貝鈞奇表示，昨日(2日)向民政事務局和康文署確認，當局允許開放4個體育場，包括足總將軍澳訓練中心、賽馬會傑志中心、香港仔運動場和九龍灣公園，予6支港超球隊訓練，但需要有附帶條件，包括球員除了操練之外，需要在家居自我隔離，職球員往返訓練場地需按照特別交通安排。足總參考英超、歐洲和日韓聯賽的經驗，早前向當局反映有關建議。

他指港超防疫措施符合當局安排，但足總仍需與政府簽訂協議，而足總亦已經就病毒檢測公司作招標程序，開操前後將為球會職球員進行檢測，每支球會亦有專責衞生人員提供協助。

貝鈞奇期望，港超可在本月19日復賽，但仍需要政府部門評估和視乎疫情變化，屆時將以閉門形式比賽，賽程亦會濃縮，預計10月中下旬完結。

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