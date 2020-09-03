惡搞迎新影片被批仇視內地生　港大學生會校園電視致歉

香港大學學生會校園電視早前推出惡搞迎新影片，涉歧視及仇視內地學生，事件引發各界批評，校方發聲明譴責，為事件感到傷心，聲明嚴詞譴責該段短片含仇恨言論及欺凌成分，要求從所有平台下架影片，又為事件向全體港大成員致歉。港大學生會校園電視今日(3日)凌晨約2時於其facebook上發文辯稱影片只是諷刺校方，指影片已下架，向所有受影響人士致歉。

港大學生會校園電視在貼文中澄清，影片無意攻擊任何人，僅為政治諷刺及模仿，諷刺校方多番無視同學的意見及資源分配上的問題；願意為剪接影片時用字不準確，引起觀眾誤會致歉，而相關製作亦已經下架，並稱未來會注意表達訊息的手法。

港大上月14日於其社交平台發表一段迎新影片，歡迎境外學生加入港大，但該影片遭人惡搞，學生會校園電視更二次創作一段影片相似、但文字截然不同的諷刺影片，不但將港大簡稱HKU改為「XGU」，將香港改為普通話拼音「Xiang Gang」，又改圖諷刺校方取錄大量內地生，及解僱法律學院副教授戴耀廷等。

港大中央管理小組隨後發出聲明，斥責影片內容對某些學生族群不公平、帶有傷害及冒犯，指世上任何地方均會譴責，強調短片中的觀點不能代表大部分港大師生，要求影片從所有平台下架，並向全體港大成員致歉。

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