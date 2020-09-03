壹傳媒股價異動未見監管調查　鄧德成擬向廉署舉報

壹傳媒股價在8月中旬大幅波動，股價由低位0.075元炒上1.96元，再急瀉至0.3元，累計跌幅高達84%，不少散戶「中伏」，監管部門至今仍未有任何調查進展。其股價今早(3日)即市一度跌2.9%，低見0.33港元。曾於上月以個人名義去信證監會投訴的香港政研會主席鄧德成今早表示，證監會雖已於8月21日回覆，但信件內容僅表示正按投訴處理程序初步審核個案，未有提及調查結果和工作進度，認為欠公眾一個交代。

鄧德成懷疑背後有人包庇和縱容壹傳媒股價波動，將會再度去信證監會要求調查事件，若得不到該會滿意答覆，或會考慮到廉政公署舉報。

鄧德成又說，證監會作為監管機構，有責任確保市場正常運作，理應即時向壹傳媒查詢股價波動原因，並非拖延一段時間才處理。

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