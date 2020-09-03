2周無大爆發倡放寬食肆限座　許樹昌料旺區會延長病毒檢測

近日新冠肺炎疫情有所放緩，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(3日)在電台節目表示，政府現正逐步放寬社交距離措施，相信若未來1至2周內無出現大型爆發，食肆堂食很可能會放寬至4人一枱。

至於健身中心、遊樂場所等明日(4日)可重開，許指政府未有事先與專家商討，相信政府是以過往爆發紀錄作考量。而他認為，可考慮讓室外體育場所放寬戴口罩要求。

對於已有82萬人預約登記普及社區檢測計劃，部分檢測中心更已連續7日額滿，許估計延長旺區檢測的機會較高。至於做到多少檢測才有代表性，許說愈多愈好，希望更多市民參與以找出隱形傳播鏈，但目前難以估計可找到多少隱形個案。

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