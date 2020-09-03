健身中心明重開限4人一組　業界料生意僅恢復1成

健身中心等場所明日起可重開。

健身中心等場所明日(4日)起可以恢復營業，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早(3日)在電台節目表示，雖然對健身中心可重開感高興，但新措施下，每組課堂連教練在內最多只可有4人，經營上仍艱難。

柯指出，健身業界以「教班」為主，4人限制措施將令收入大減，若在空曠場地加裝圍板，經濟上亦不可行。他稱以往夏天旺季一班有20至30人，估計重開後只可恢復約1成生意。

新規定亦要求做運動時要戴口罩，柯稱自己的中心教授跳舞、打拳和瑜伽等高耗氧量運動，戴口罩或對健康造成影響，惟有調整運動內容，減少耗氧動作，改為練習肌肉。

對於明日起可重開處所不包括遊戲機中心，持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，業界對此相當失望，她指早前與當局商討時，業界曾表示可配合政府的防疫措施，例如把室內人數限制至正常的一半、工作人員在客人玩遊戲後即時清潔消毒等，但無奈目前仍未予重開。

羅又指，當局雖早前發放每間中心10萬港元資助，惟業界已停業逾3個月，而遊戲機中心每月租金約10萬至30萬港元，加上員工薪金、遊戲機牌費、維修費等，經營成本很高，認為資助幫助不大，部分中心更需借貸交租付薪。

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