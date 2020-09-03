7047伙居屋售樓書出爐　樓王啟翔苑開門見廁

房屋委員會推出的新一期居屋，合共出售7047伙單位，是復售以來單位最多、規模最大的一次。因應疫情關係，房屋委員會未有開放派表，而是於今日(3日)開放居屋網頁，市民可到指定網頁下載申請表格及售樓簡介，下周四(10日)起接受申請，申請期由以往2周延長至4周，至下月7日。

今日開放的居屋網頁上公布售樓簡介書。今期居屋涉及的4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑以及粉嶺山麗苑，面積約278至614呎，暫時是以市價的63折發售，參考售價為122.5萬至513萬港元。房委會已在今年8月下旬取得今年第二季非業主住戶每月入息中位數時，其後才確定新居屋最終的折扣率和平均售價，消息料會低至58折推售。

今期「樓王」屬坐落市區的鑽石山啟翔苑，共提供904伙，單位面積295至502呎，售價228萬至513萬港元。以A座為例，共有569個單位，一層有15伙，幾乎全屬「開門見廁」設計，當中一個兩房大單位售價最貴，售價達513萬港元，但單位間隔同屬「開門見廁」，着重風水的人士則要注意。

根據啟翔苑位置圖顯示，啟翔苑有最強交通配套，鄰近巴士站及鑽石山站，隨着屯馬線及未來沙中線的開通，更有雙鐵路優勢，但屋苑部分單位面向龍翔道及觀塘繞道，故設有減音窗及隔音鰭，買家需留意。

粉嶺山麗苑則為「上車首選」，共提供3222伙，單位面積278至451呎，最平售價122.5萬港元，若以綠表申請人最低只需支付樓價5%作首期，即約6萬則可入市；而白表申請人首期亦只需12萬港元。不過，平價的代價是位置偏僻，山麗苑北面有一段正在興建的龍馬路以及零散山墳，而南面則有大片認可殯葬區，加上附近社區配套匱乏，準買家要有做「開荒牛」的心理準備。

而位於火炭、已有現樓的彩禾苑，單棟設計一層高達21伙，最矚目是可提供約607呎的大單位，並設兩個洗手間，最多可間成三房，適合大家庭，分別為為11、12及17室。彩禾苑合共提供806伙，單位面積394至614呎，售價253萬至488萬港元不等。不過，屋苑附近有一幅斜坡，業主日後需繳付維修及保養費用。

馬鞍山錦駿苑則提供2079伙，單位面積311至494呎，售價198萬至406萬港元。屋苑東面有零散山墳，而西面因靠近西沙路及馬鞍山路兩條大馬路，A座1、2、9及10號單位、B座1、2、9及10號單位、C座1至5號單位、D座4至9號單位及E座4至9號單位，均都設有隔音露台。

至於上期居屋因撤銷買賣協議而收回的單位，亦會在截至揀樓開始約1個月前一併納入新一期居屋重售。房委會將安排明年1月攪珠及6月揀樓，較原定今年10月攪珠、明年3月揀樓延遲3個月，料整個銷售期或長達1年。

有關詳情可到『居屋2020』網站（www.housingauthority.gov.hk/hos/2020）以及為『白居二2020』設立的網站（www.housingauthority.gov.hk/wsm/2020）瀏覽。

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