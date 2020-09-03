荃灣搗製毒工場拘兩漢　警首次檢獲滲「冰毒」木傢俬

西九龍總區特別職務隊，於一個月前根據線報及展開調查，並於上月31日突擊搜查荃灣德士古道39號一幢大廈一劏房單位，搗破一個製毒中心。

行動中，檢獲約600克懷疑可卡因、約16克懷疑「冰」毒及一煲相信含有可卡因的液體，行動中檢獲的毒品總市值約80萬元。另外，檢獲一批製毒工具，包括一個電子煲及梳打粉，及以3公斤重分別以兩個麻包袋包裝的木頭及木塊。

2名分別52歲及34歲的男子，涉嫌製毒及販毒被捕，其中52歲男子被控製毒及販毒罪， 於昨日(2日)在西九龍法院提訊，案件押後至10月28日再訊，男子還押監房看管。另一名疑犯獲准保釋。

西九龍總區刑事部（行政及支援）警司鍾雅倫指出，執法人員進入單位時，疑犯正在用電子煲煲毒品液體，而案中檢獲的木頭及木塊滲有冰毒，是警方首次發現不法分子將冰毒滲入物件中，過往只在可卡因毒品案中發現有類似情況。調查發現海外販毒集團以化學方法將冰毒滲入小型傢俬，然後以正常途徑運入本港。本港的販毒集團收到傢俬後，將傢俬斬件，以高溫加熱提煉冰毒，而案中檢獲的冰毒數量，有待政府化驗師完成檢驗才能確定。

據悉，被捕人士有三合會背景，二人報稱任職倉務員及建築工人。兩人在案中角色為製毒師及毒販。而涉事劏房租用約1年，面積約150呎，地方細小。鍾指出，在提煉毒品的過程，會有危險情況發生，有可能會發生爆炸。

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