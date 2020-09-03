太子站外牆塗鴉　露宿漢認罪賠償獲緩刑

被指在2014年佔旺清場期間藐視法庭的七旬露宿漢劉鐵民，再涉在今年6月於港鐵太子站外牆塗上「沉冤待雪」字眼，他今（3日）在西九龍法院承認刑事損壞罪，被判入獄2星期，緩刑12個月，另須賠償1000港元清潔費予港鐵。

現年75歲的劉鐵民，報稱無業，據了解，他在旺角警署對開露宿約5年，約一個多月前獲安排床位。案情指，當日中午12時許，有警員透過旺角警署閉路電視，見到有人在港鐵太子站B1出口外牆上寫字。另一名警員前往查看，發現牆上寫着「沉冤待雪」，並在附近找到被告，以及檢獲懷疑涉案的黑筆。被告警誡下承認犯案，稱想表達對政府不滿。

2014年佔領運動期間，有市民因阻礙執達主任及警方清理旺角亞皆老街佔領現場，被控刑事藐視法庭，其中劉鐵民在2018年被高等法院定罪並被判監4個月，上訴後獲減刑至13天。

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