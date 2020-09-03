24間官校做檢測中心　楊潤雄稱事後會徹底清潔

楊潤雄今早到訪馬頭涌官立小學（紅磡灣）的檢測中心，了解運作及防疫安排。

全民檢測計劃設有141個檢測點，當中有24個是官立學校，教育局局長楊潤雄今(3日)表示，用作檢測中心的學校在計劃完成後會徹底清潔，確保校園衞生。本港學校將於下旬逐步恢復面授課堂，楊指全民檢測計劃可為中小學及幼稚園逐步恢復面授締造有利條件，呼籲全港師生支持。

楊今早(3日)在社交平台透露，曾到訪馬頭涌官立小學（紅磡灣），該校被徵用作社區檢測中心，楊指，官立學校均通過衞生署及機電工程署專業人員評估，並實施一切可行的社交距離和感染控制措施，檢測者入內須戴上口罩、進入校舍前須量度體溫、預約安排又減少人群聚集。

楊又指，檢測工作只在中心的指定範圍進行，負責人會按校舍實際情況，安排學校人員及檢測人士分流，並有專人每日消毒兩次，檢測計劃結束後，亦會徹底清潔場地，確保校園衞生。

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