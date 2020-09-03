中年漢攜霰彈槍到「南亞村」　認罪囚6年3個月

警方於2018年巡視深水埗天橋底「南亞村」時，從一名男子的背包內搜出一支已上膛的霰彈槍及子彈等。該男子早前承認無牌管有槍械及彈藥罪，今（3日）於高等法院被判監6年3個月。法官表明被告從內地帶槍械來港且借給他人作非法用途，實屬加刑因素，但因為他坦白認罪，又成功頂證同案，故給他減刑一半。

法官判刑時表明，57歲被告陳東榮除了是從內地將槍械及彈藥運入香港外，他被捕時涉案的霰彈槍更已上膛，屬加刑的因素。不過，案件同時亦有其他可減刑的求情理由，包括被告及早認罪、涉案槍械並無使用過，以及被告沒有同類案底或黑社會背景等。

法官採納12年監禁為量刑起點，但被告把槍械帶來港時已知道有人會拿來作非法用途，亦明知向他借槍的人士會用來犯罪，因此要加刑半年。

不過，因為被告認罪，又在早前於區域法院的審訊中，頂證同案無牌管有槍械，最終成功令對方定罪，法官決定給他減刑50%，故被告的最終刑期為6年3個月。

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