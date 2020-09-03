越南女子持偽造身份證當黑工　判囚15個月

入境處人員於本周一(8月31日)進行反非法勞工行動，在銅鑼灣一餐廳拘捕1名29歲越南籍女子，她從事洗碗工作，而涉嫌聘用她的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

被捕的非法勞工昨日(2日)在沙田裁判法院被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作。涉事女子承認控罪，被判監禁15個月，另外同時被控一項使用偽造身份證，判監15個月，所有刑期同期執行。

入境處發言人警告，非法入境者或受遣送離境令、遞解離境令規限的人，不得接受僱傭工作，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。發言人又表示，僱主在決定聘用僱員前，必須採取一切切實可行的步驟，以確定有關僱員是可合法受僱，若僱用不可合法受僱人士，一經定罪，最高可被判監禁3年及罰款35萬元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020