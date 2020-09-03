東廊行人板道明年底終動工　議員批政府進度極慢

政府擬在東區走廊下建2公里長行人板道，連接炮台山油街至鰂魚涌海裕街，計劃討論8年後終於落實最終方案，料明年底展開工程，並於2024年底起分階段完成工程。最終方案會降低板道高度，令板道更貼近水面，並設6個觀景台，令市民可欣賞更優越的維港景觀。因應高度下降，計劃同時將興建3個開合橋，以便船隻穿過板道進行維修及拯救等工作。

政府早於2012《港島東海旁研究》中提出在東廊下建行人板道，土木工程署2016年起展開3個階段社區參與工作，並於去年底委聘工程顧問展開設計。該署日前提出最終方案，板道將分東段及西段，亦計劃擴闊海裕街至鰂魚涌海濱，令整體闊度達到10米要求，另會把觀景台由原來4個增至6個，並更改釣魚平台及走廊外形，使人流更暢通。

板道將使用起伏式設計，惟早前有意見希望能降低其坡度及水平，以增加水面元素，故該署擬降低北角汽車渡輪碼頭及北角消防船碼頭之間的一段板道水平，降至水平面上約5.5米，亦會降低板道坡度至不多於3%至5%。該署稱為配合設計，將分別在東段、西段及連接面興建開合橋，以方便消防船、工程船等可穿過板道進入內港位置工作。

東區區議會規劃工程及房屋事務委員會主席鄭達鴻表示，有關計劃於10多年前提出，政府2012年開始計劃，至今才稍有眉目，待落成之時已將近20年。他稱港島區海濱一直缺乏連貫的道路連接，故居民對板道需求殷切，批評政府地區工程進度極緩慢，直言：「絕對唔理想。」他又稱，開合橋在香港較少見，惟署方未交代開合橋操作細節，認為如要人手操作則不太適合。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020