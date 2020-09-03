失魂魚見財化水　逾億元馬會彩金無人認領

有人日望夜望中六合彩、贏賽馬，但卻有人因「健忘」而錯失領取獎金的機會！香港賽馬會在19/20年度，錄得無人認領的六合彩彩金，由對上一年度的7700萬港元，急升至8800萬港元，「疫市」下竟然增加14%。若連同無人認領的2800萬港元賽馬彩金，合共有1.06億港元彩金無認領。

按馬會規定，六合彩彩票的有效期為60天，幸運兒中獎後，必須在攪珠後60天領取，逾期彩票無效，有關彩金會撥入六合彩金多寶彩池，留作日後金多寶攪珠金額。馬會表示，不會公布六合彩頭獎派彩資料。至於彩金無人認領，估計可能是有人忘記領取。

除了六合彩外，上年度無人認領的賽馬彩金則減少，由18/19年度的6400萬港元，減至去年的2800萬港元，減幅約56%。相關彩金會撥入馬會慈善信託基金，讓慈善機構受惠。

歷來最高無人領取六合彩獎金，是1998年的3800萬港元中秋金多寶頭獎；而賽馬無人認領彩金最高紀錄，仍然是2001年11月6日的1.18億港元巨額三T正獎。

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